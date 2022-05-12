"الحميدان": إخضاع طلاب "المسارات" قبل نهاية السنة الأولى المشتركة لاختبار تصنيف ومقياس ميول مهنية

ولفت في حديث لقناة "العربية" إلى أن الطالب غير مجبر على اختيار مسار محدد، إذ تتم مساعدته على اتخاذ القرار المناسب وفقاً لميوله واهتماماته، وقال: "جميع الطلاب سوف يسكّنون في المسار العام، وهو موجود في جميع مدارس المملكة، أما المسارات التخصصية فهي موجودة في مدارس محددة".