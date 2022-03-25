الحياة في جدة.. بين نزهات الإجازة ومشاهدة الفورمولا.. ويخسأ الحوثي النذل

رغم حجم العملية العدائية التي تم تنفيذها اليوم في جدة، ونتج منها نشوب حريق في خزانَيْن بمحطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو، إلا أن الحياة تبدو طبيعية في مختلف أحياء وطرقات عروس البحر الأحمر.
ولم يسبب الحريق خسائر بشرية، ولم يمنع كذلك أهالي جدة في التنزه في يوم العطلة الرسمي، في حين استمر توافد مشجعي الفورمولا 1 على موقع الحدث لمشاهدة تجارب الأداء التي انطلقت في تمام الثامنة والربع مساء.
قال المذيع السعودي المعروف عبدالله الأسمري على تويتر: "أنا في جدة الآن، وطالع مقهى، وبعدها معزوم مع مجموعة من الأصدقاء على العشاء قريبًا من حلبة سباق الفورمولا حتى يعرف الجميع معنى السعودية العظمى: الحياة طبيعية، والآمن مفروض بقوة النظام بحمد الله. ويخسأ الحوثي النذل".
واختصرت هذه التدوينة واقع الحال في جدة الآن؛ إذ يسيطر رجال الإطفاء على الحريق، ويمارس رجال الأمن دورهم في تنظيم السير، في حين تستمر الحياة على طبيعتها في جدة.