الحياة في جدة.. بين نزهات الإجازة ومشاهدة الفورمولا.. ويخسأ الحوثي النذل

ولم يسبب الحريق خسائر بشرية، ولم يمنع كذلك أهالي جدة في التنزه في يوم العطلة الرسمي، في حين استمر توافد مشجعي الفورمولا 1 على موقع الحدث لمشاهدة تجارب الأداء التي انطلقت في تمام الثامنة والربع مساء.