الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي تتشاركان روابط اقتصادية واجتماعية وثقافية

وشددت الولايات المتحدة، خلال الاجتماع، على أهمية ضمان إشراك النساء وذوي الاحتياجات الخاصة في عمليات صنع القرار، بما في ذلك ما يتعلق بتغير المناخ ووباء كوفيد-19 العالمي الذي أثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات وأصحاب الاحتياجات الخاصة.