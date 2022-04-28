"الخثلان": وقت إخراج ‫ زكاة الفطر من غروب شمس غد حتى صلاة العيد

أوضح عضو هيئة كبار العلماء سابقاً رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، بأن وقت إخراج زكاة الفطر يبدأ من غروب شمس غد الجمعة.
وفي هذا السياق قال "الخثلان" في تغريدة عبر حسابه بتويتر: "يبدأ وقت إخراج زكاة الفطر من غروب شمس يوم غد الجمعة (28 رمضان) حتى صلاة العيد."
وكانت المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) قد أعلنت عن بدء استقبال زكاة الفطر، حيث تقوم المنصة على إخراج الزكاة في أوقاتها الشرعية وإيصالها إلى مستحقيها في موعدها، وفقاً للأوجه الصحيحة المعتمدة من قبل اللجنة الشرعية لمنصة إحسان برئاسة المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق.
وتأتي هذه الخدمة في نسختها الثانية بعد أن حققت أثراً واسعاً في شهر رمضان الماضي، لإتاحتها استخراج زكاة الفطر عبر عملية تستغرق بضع ثوانٍ، وذلك بالتعاون والربط التقني مع الجهات ذات العلاقة في مناطق المملكة كافة.
ويمكن تقديم الزكاة عبر الدخول لخدمة "زكاة الفطر" على الموقع الرسمي والتطبيق، واختيار المنطقة الإدارية لإيصال زكاة الفطر داخلها، وتحديد عدد الأفراد المُراد إخراج الزكاة عنهم من خلال تطبيق وموقع المنصة https://ehsan.sa/، إلى جانب مركز اتصال المُحسنين عبر الرقم 8001247000 والرسائل القصيرة على الرقم 5005.