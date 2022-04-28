"الخثلان": وقت إخراج ‫ زكاة الفطر من غروب شمس غد حتى صلاة العيد

وكانت المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) قد أعلنت عن بدء استقبال زكاة الفطر، حيث تقوم المنصة على إخراج الزكاة في أوقاتها الشرعية وإيصالها إلى مستحقيها في موعدها، وفقاً للأوجه الصحيحة المعتمدة من قبل اللجنة الشرعية لمنصة إحسان برئاسة المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق.