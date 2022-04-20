الخدمات المقدمة بالتوسعة السعودية الثالثة بالحرم.. بصمة تميز تؤكدها الأرقام

وأردف "المسعودي": تم التأكد من ملاءمة جودة التكييف في جميع الأدوار حيث يتم تشغيل التشلرات بعدد يتراوح ما بين (2- 16) تشلر، ويعتمد تشغيلها بناءً على درجة حرارة الجو الخارجي، وعدد المصلين الموجودين، ويتم أيضاً تخصيص فرق عمل لمراقبة مجمعات السلالم الكهربائية في شوتر (1 - 4) بعدد إجمالي يبلغ (242) سلماً داخل المبنى، و(32) سلماً في الساحات الخارجية، والتأكد من جاهزية دورات المياه والبالغ عددها (2586) منها (72) دورة مياه للمعاقين ومهيأة بـ (6) مصاعد خدمية خاصة بهم في دورات مياه (9 - 14)، وعدد (978) مكاناً للوضوء.