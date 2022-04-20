الخدمات المقدمة بالتوسعة السعودية الثالثة بالحرم.. بصمة تميز تؤكدها الأرقام

كثفت وكالة الشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية استعداداتها للعشر الأواخر، لتقديم الخدمات للمصلين داخل التوسعة السعودية الثالثة في توفير الخدمات لرواد وقاصدي المسجد الحرام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وقال مدير الإدارة العامة للتوسعة السعودية الشمالية المهندس وليد المسعودي: الإدارة وبالتنسيق مع إدارة الأبواب تتولى جاهزية أبواب التوسعة وفتح الأبواب من جميع المحاور المؤدية لمبنى التوسعة من الجهات الغربية والشمالية والشرقية حسب الخطط التي تتناسب مع إدارة الحشود لقاصدي التوسعة السعودية الثالثة، حيث تشرف الإدارة على جاهزية نظام الإضاءة الداخلية والخارجية بعدد (5764) وحدة من خلال الجولات اليومية.
وأضاف: تم الإشراف وتجهيز (80) مصلى داخل مبنى التوسعة و(15) مصلى في الساحات المحيطة وتجهيز (9436) سجادة في المصليات، وأيضاً الاستفادة من المشربيات الرخامية بعدد (460) مشربية في الأدوار، إضافة إلى تأمين حافظات ماء زمزم المبارك بعدد يتراوح ما بين (1000) إلى (4000) حافظة في أوقات الذروة، وتأمين المصاحف في الأرفف الرخامية بعدد (300) خزانة تتسع لأكثر من (100000) مصحف.
وأردف "المسعودي": تم التأكد من ملاءمة جودة التكييف في جميع الأدوار حيث يتم تشغيل التشلرات بعدد يتراوح ما بين (2- 16) تشلر، ويعتمد تشغيلها بناءً على درجة حرارة الجو الخارجي، وعدد المصلين الموجودين، ويتم أيضاً تخصيص فرق عمل لمراقبة مجمعات السلالم الكهربائية في شوتر (1 - 4) بعدد إجمالي يبلغ (242) سلماً داخل المبنى، و(32) سلماً في الساحات الخارجية، والتأكد من جاهزية دورات المياه والبالغ عددها (2586) منها (72) دورة مياه للمعاقين ومهيأة بـ (6) مصاعد خدمية خاصة بهم في دورات مياه (9 - 14)، وعدد (978) مكاناً للوضوء.