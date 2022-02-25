"الخضيري": مشروبات الدايت "زيرو سكريات" لكنها ليست صحية 100%

قال أستاذ وعالم الأبحاث في المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، إن مشروبات الدايت تحتوي على سكر أقل، والسكريات فيها صفر، والسعرات صفر، لكنها ليست صحية 100% لوجود مُحلِّيات صناعية، يُسمِّونها سكريات الدايت، وأسماؤها كثيرة.

‏وأضاف لـ"سبق" بأنه "لوجود دراسات متعددة، بعضها دراسات قوية استرجاعية retrospective studies، قد يكون للمُحلِّيات الصناعية أضرار بعيدة المدى، مثل تجميع الدهون حول الكبد، وكذلك زيادة السمنة والشحوم حول البطن. وكذلك بيَّنت الدراسات احتمال تأثيرها على المخ والأعصاب، وبعض تلك الدراسات الأخرى ربطت بين الزهايمر والإدمان والمُحلِّيات الصناعية والإكثار منها".

وأشار الدكتور "الخضيري" إلى أن القائمين على الدراسات تتبَّعوا معظم المصابين بالزهايمر، ووجدوا عوامل متعددة، وكان من ضمن نظامهم الغذائي تلك المُحلِّيات الصناعية، وهو عامل من العوامل المتعددة المُسبِّبة للزهايمر حسب تلك الدراسات والأبحاث الاسترجاعية.