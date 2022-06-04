الخطوط السعودية.. أسرع العلامات التجارية تقدمًا في قطاع الطيران بالشرق الأوسط

وجاء حصول "السعودية" على هذا التصنيف من واقع التقييم الذي تجريه سنويًّا (Brand Finance) لأكثر من (5) آلاف من أكبر العلامات التجارية في مختلف القطاعات وفي جميع البلدان، ويتم من خلالها إصدار ما يقارب من (100) تقرير متخصص، يفند آلية التصنيف والعوامل التي تم الاستناد عليها.