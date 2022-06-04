الخطوط السعودية.. أسرع العلامات التجارية تقدمًا في قطاع الطيران بالشرق الأوسط

ارتفعت القيمة التجارية لهوية الخطوط السعودية بمعدل (13.1%)، وصعد تصنيفها إلى الفئة (A) في التقرير السنوي لأفضل (50) علامة تجارية لقطاع شركات الطيران حسب تصنيف (Brand Finance).
ويعكس هذا الإنجاز الارتفاعَ الكبير الذي حققته "السعودية" في أداء العلامة التجارية، إلى جانب النمو الإجمالي في شبكة خطوطها الجوية، والزيادة في أعداد الضيوف؛ علاوةً على تقديم منتجات ذات جودة عالية على متن الطائرة، إضافة إلى خدماتها في جميع مواقع الخدمة.
وجاء حصول "السعودية" على هذا التصنيف من واقع التقييم الذي تجريه سنويًّا (Brand Finance) لأكثر من (5) آلاف من أكبر العلامات التجارية في مختلف القطاعات وفي جميع البلدان، ويتم من خلالها إصدار ما يقارب من (100) تقرير متخصص، يفند آلية التصنيف والعوامل التي تم الاستناد عليها.
وكان من العوامل التي أسهمت في ارتفاع تصنيف "السعودية"، افتتاح أكبر صالة للفرسان في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وخدمة الشيف على متن الطائرة، والخدمات المتقدمة على متن الطائرة وخاصة الإنترنت عالي السرعة.
وقال رئيس التسويق في مجموعة الخطوط السعودية خالد عبدالقادر طاش: الخطوات المتسارعة للمشاريع والمبادرات التي تعزز تجربة السفر للضيوف؛ كان لها دور كبير في أن تُواصِل "السعودية" تألقها في التصنيفات الدولية.
وأضاف: هذا الإنجاز وغيره يُعد مسؤولية كبيرة للمحافظة على وتيرة التميز؛ كونها الناقل الوطني للمملكة، وكذلك أجنحة رؤية 2030، والممكنة لمستهدفاتها؛ لا سيما في الجانب السياحي من خلال جذب الزوار لاكتشاف ما لدى المملكة من ثراء ثقافي وتاريخي.
وتسعى "السعودية" للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 لا سيما في الجانب الذي يتعلق بالسياحة بتحقيق (100) مليون زيارة بحلول عام 2030م، وقد أضافت في هذا الصدد العديد من الوجهات في الآونة الأخيرة؛ شملت أمستردام (هولندا)، وإنتيبي (أوغندا)، وبانكوك (تايلاند)، وبرشلونة (إسبانيا)، ومراكش (المغرب)، وملقا (إسبانيا)، وموسكو (روسيا)، وبكين (الصين)، وجزيرة ميكونوس اليونانية، وسيول (كوريا الجنوبية)، وشيكاغو (الولايات المتحدة الأمريكية) قريبًا.