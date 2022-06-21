"الخطوط السعودية" تُعيد تشغيل الرحلات المباشرة إلى مراكش

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي المهندس أحمد الوسية أن إعادة التشغيل بين جدة ومراكش ستسهم في تسهيل وصول ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين للمملكة، والضيوف المواصلين على رحلات "السعودية" الداخلية والدولية، إلى جانب تلبية الإقبال المتنامي للسفر السياحي والتجاري بين البلدين وحركة العبور بين قارات العالم، لاسيما مع وجود أسطول حديث ومتنامٍ يدعم هذه التوجهات.