"الخيال": المملكة قدمت ملياراً و300 مليون دولار لخدمة ذوي الإعاقة خلال 2021

وقال: "وقد بلغ عدد الجرعات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة حتى نهاية عام 2021م مليونا وخمسمائة ألف جرعة، كما قامت بعدد من التدابير في سوق العمل لتوفير خيارات العمل المناسبة، وبالرغم من الآثار السلبية للجائحة على العالم، إلا أن نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة ارتفعت من (11%) إلى ما يزيد على (12%) مع نهاية عام 2021م، كما تم توفير التعليم عن بعد لهم، وإعداد بروتوكولات للمدارس والمراكز لتتناسب مع ظروف الجائحة، بالإضافة لدعم (63) ثلاث وستين من الجمعيات المعنية بهم بمبلغ يتجاوز (سبعة عشر مليون دولار)".