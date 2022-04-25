"الداخلية": سيتم الحجز والتنفيذ المباشر على أرصدة الحسابات البنكية حال عدم سداد المخالفات المرورية

أوضحت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور أنه تنفيذًا للمرسوم الملكي رقم (م / 86)، وتاريخ 14 / 9 / 1443هـ، القاضي بتعديل المادة الـ(75) من نظام المرور، سيتم - وفق الآلية التي ستُعلَن لاحقًا، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - الحجز والتنفيذ المباشر على أرصدة الحسابات البنكية لمرتكبي المخالفات المرورية، وذلك في حال عدم سدادهم قيم الغرامات المترتبة على تلك المخالفات خلال مهلة (15) يومًا بعد مضي المدة المقررة للاعتراض على المخالفة، والمحددة بــ (30) يومًا وفق الفقرة (1) من المادة الـ(75)، دون اعتراض، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صدر حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة، ما لم يتقدم المخالف بطلب الحصول على مهلة أخرى، مدتها لا تتجاوز (90) يومًا، لسداد الغرامة، وذلك خلال مهلة السداد الأولى المشار إليها.