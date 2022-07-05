"الداود" يتفقد مستشفى قوى الأمن بمكة والمراكز الصحية بالمشاعر

تفقّد مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة والمراكز الصحية في مكة والمشاعر المقدسة للوقوف على سير العمل فيها، واستعدادات الكوادر الإدارية والصحية المشاركة في مهمة الحج، والاطلاع على الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدم في المستشفى والمراكز خلال موسم حج هذا العام 1443هـ.