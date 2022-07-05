محليات

"الداود" يتفقد مستشفى قوى الأمن بمكة والمراكز الصحية بالمشاعر

اطلع على الخدمات الطبية التي تقدم لضيوف الرحمن بموسم الحج
"الداود" يتفقد مستشفى قوى الأمن بمكة والمراكز الصحية بالمشاعر
مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود
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تفقّد مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة والمراكز الصحية في مكة والمشاعر المقدسة للوقوف على سير العمل فيها، واستعدادات الكوادر الإدارية والصحية المشاركة في مهمة الحج، والاطلاع على الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدم في المستشفى والمراكز خلال موسم حج هذا العام 1443هـ.

يشار إلى أن الخدمات الطبية بوزارة الداخلية قد أكملت استعداداتها لموسم الحج، من خلال تسخير كل الجهود لتنفيذ خطة الحج المعتمدة، بما يضمن تقديم الخدمة بكفاءة عالية.

حج 1443
الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية

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