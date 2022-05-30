"الدراسة الدولية".. أداة لتجويد نواتج التعلّم وتحسين نتائج المملكة وتقدمها في المؤشرات الدولية

وتسعى الوزارة إلى تفعيل مشاركة طلبة المملكة في الدراسة الدولية، التي يرتكز القياس فيها بالوقوف على المعارف والمفاهيم والمهارات المكتسبة، ومعرفة مــدى ممارسة الطلبة لها في حياتهم، وكذا تقويم قدرتهم على توظيفها، من خلال قياس أداءاتهم في جوانب الفهم القرائي والعلوم والرياضيات، وبناء عمليات تطوير الخطط الدراسية وفق أسس علمية ومعايير عالمية، ومواءمة المناهج مع متطلبات هذه الدراسة، إلى جانب الاستفادة من خبرات وتجارب الدول التي حققت نتائج متقدمة فيها، ومقارنة نتائج المملكة بمستوى الأداء الدولي، وكذا تطوير بناء وصياغة الاختبارات التحصيلية ومدى الإفادة منها، إضافة إلى تحديث نظام تقويم المعلم.