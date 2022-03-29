"الدراسة في رمضان" تعود بعد انقطاع 15 عامًا.. وأولياء أمور يطالبون بتشجيع الطلاب بدلاً من التثبيط

الدراسة في شهر رمضان تجربة جديدة، وربما ممتعة يخوضها الطلاب والطالبات، بعد أن كان الشهر الفضيل وإجازة عيد الفطر يندرجان ضمن الإجازة الصيفية الطويلة، وهو ما كانت تحرص عليه وزارة التعليم عند وضع الخريطة الزمنية للمواسم الدراسية، ولكن في هذا العام، ومع فارق الأيام بين السنة الميلادية ونظيرتها الهجرية، يدخل شهر رمضان في الثلث الأخير من الموسم الدراسي.