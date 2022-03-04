الدفاع المدني ينفذ مناورة "فرضية شاملة" لحادث انحراف قطار "سار" ووقوع حريق

نفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة القريات، صباح اليوم، بالتعاون مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"؛ خطة فرضية شاملة لحادث انحراف قطار، ونشوب حريق، وذلك بمحطة الركاب لقطار "سار"، في المحافظة.
وشملت الفرضية جميع أعمال الدفاع المدني في هذه الحالة من إطفاء وإنقاذ وإخلاء وتطهير وإسعاف وفرز المصابين، وذلك بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة الجوف اللواء رياض بن عبدالرحمن الحسن، ومشرف قطاع محطات الشمال محمد بن سيار المطرفي، ومشاركة جميع الجهات الحكومية الأعضاء في لجنة الدفاع المدني الفرعية بالمحافظة.
وكان السيناريو حول تلقي الدفاع المدني البلاغ لهذا الحادث الساعة 10:09 صباحًا، وعلى ضوء البلاغ ونوعيته، تم تحريك الفرق؛ حيث عزلت منطقة الحادث، وأنشئت مناطق إسناد وفرز إصابات، كما عملت الجهات المشاركة على تنفيذ أعمالها المختصة في مثل هذه الحوادث.
الجدير ذكره أن تنفيذ مثل هذه الفرضيات يأتي بهدف الوقوف الفعلي على قدرة العاملين لمجابهة الحوادث والتصرف السليم وإخلاء ركاب القطار في حالات الحوادث لا قدر الله، بالطرق السليمة، وحسن استخدام وسائل السلامة المتوفرة.
كما يتم تحديد السلبيات التي تعترض عمل الفرق الميدانية، إضافة إلى تشكيل فرق استجابة للحالات الطارئة في المنشآت الهامة، وتحديد الواجبات المنوطة بهم، ولتكون بمثابة إطار لتنفيذ خطط الإخلاء ومكافحة الحرائق، ودليلًا مرشدًا في سبيل حماية الأرواح والممتلكات مع الجهات المسؤولة، وقد لوحظت سرعة التجاوب مع الحادث من قبل كافة الجهات المشاركة، وسرعة التفاعل مع طبيعة الحادث، ودقة التنسيق بين كافة المشاركين، في الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث.
كما يشار أيضًا إلى أن هذه الفرضية شارك فيها فريق تقييم مستقل عمل على رصد الإيجابيات والسلبيات في الفرضية؛ لتتم مراجعتها من الجميع والاستفادة منها في رفع مستوى التنسيق وجودة العمل.