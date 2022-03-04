الدفاع المدني ينفذ مناورة "فرضية شاملة" لحادث انحراف قطار "سار" ووقوع حريق

كما يتم تحديد السلبيات التي تعترض عمل الفرق الميدانية، إضافة إلى تشكيل فرق استجابة للحالات الطارئة في المنشآت الهامة، وتحديد الواجبات المنوطة بهم، ولتكون بمثابة إطار لتنفيذ خطط الإخلاء ومكافحة الحرائق، ودليلًا مرشدًا في سبيل حماية الأرواح والممتلكات مع الجهات المسؤولة، وقد لوحظت سرعة التجاوب مع الحادث من قبل كافة الجهات المشاركة، وسرعة التفاعل مع طبيعة الحادث، ودقة التنسيق بين كافة المشاركين، في الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث.