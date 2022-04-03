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"الدفاع" تبدأ استقبال طلبات التقدم لشغل 35 وظيفة شاغرة بـ"التعاقد"

اشترطت اجتياز المقابلة والكشف الطبي وإرفاق الهوية الوطنية والمؤهلات
"الدفاع" تبدأ استقبال طلبات التقدم لشغل 35 وظيفة شاغرة بـ"التعاقد"
فهد الغبيوي
فهد الغبيوي

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في قوات الدفاع الجوي، فتح التقديم لشغل (35) وظيفة شاغرة، على برامج التعاقد المباشر للمساندة في منطقتي مكة المكرمة والرياض.

وتفصيلاً، اشترطت الوزارة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على المؤهل المطلوب للوظيفة، وحسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي أو ارتكب عملاً مخلاً بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره، وغير متقاعد أو مفصولاً من الخدمة لأسباب تأديبية.

وتضمنت الشروط، اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار، والكشف الطبي، مع ضرورة إرفاق الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية ومعادلة الشهادة العلمية إذا كانت من خارج المملكة إلكترونياً (PDF)، وأنه في حال إدخال البيانات أو إرفاقها بشكل غير صحيح سيتم استبعاد الطلب تلقائياً.

ودعت الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط التقدم بتعبئة البيانات وإرفاق المطلوب عن طريق الرابط التالي:

( https://jobs.mod.gov.sa/) وذلك خلال الفترة من اليوم الأحد 2 رمضان 1443هـ) إلى يوم الخميس 6/ 9/ 1443هـ.

والوظائف المطروحة هي كالتالي:

1- مهندس صناعي

قوات الدفاع الجوي- جدة (مكة المكرمة)

المؤهلات المطلوبة: بكالوريوس.

2- مهندس محركات ومركبات

قوات الدفاع الجوي- جدة (مكة المكرمة)

المؤهلات المطلوبة: بكالوريوس.

3- فني ميكانيكا

قوات الدفاع الجوي- جدة (مكة المكرمة)

المؤهلات المطلوبة: دبلوم.

4- أخصائي إعلام ونشر

قوات الدفاع الجوي- الرياض (الرياض)

المؤهلات المطلوبة: بكالوريوس.

5- أخصائي عقود تسليح

قوات الدفاع الجوي- جدة (مكة المكرمة)

المؤهلات المطلوبة: بكالوريوس.

6- أخصائي أمن وسلامة

قوات الدفاع الجوي- جدة (مكة المكرمة)

المؤهلات المطلوبة: بكالوريوس.

7- أخصائي عقود تسليح

قوات الدفاع الجوي- الرياض (الرياض)

المؤهلات المطلوبة: بكالوريوس.

8- مهندس إلكترونيات

قوات الدفاع الجوي- جدة (مكة المكرمة)

المؤهلات المطلوبة: بكالوريوس.

9- معلم لغة إنجليزية

قوات الدفاع الجوي- جدة (مكة المكرمة)

المؤهلات المطلوبة: بكالوريوس.

10- فني صيانة معدات

قوات الدفاع الجوي- جدة (مكة المكرمة)

المؤهلات المطلوبة: دبلوم.

11- أخصائي تخليص معدات

قوات الدفاع الجوي- جدة (مكة المكرمة)

المؤهلات المطلوبة: ثانوي.

12- أخصائي إدخال بيانات

قوات الدفاع الجوي- جدة (مكة المكرمة)

المؤهلات المطلوبة: ثانوي، دبلوم.

13- مهندس ميكانيكا

قوات الدفاع الجوي- الرياض (الرياض)

المؤهلات المطلوبة: بكالوريوس.

14- فني ميكانيكا

قوات الدفاع الجوي- الرياض (الرياض)

المؤهلات المطلوبة: دبلوم.

15- فني إلكترونيات

قوات الدفاع الجوي- جدة (مكة المكرمة)

المؤهلات المطلوبة: دبلوم.

16- مهندس ميكانيكا

قوات الدفاع الجوي- جدة (مكة المكرمة)

المؤهلات المطلوبة: بكالوريوس.

17- أخصائي تحليل بيانات مالية

قوات الدفاع الجوي- الرياض (الرياض)

المؤهلات المطلوبة: بكالوريوس.

18- أخصائي ترجمة

قوات الدفاع الجوي- الرياض (الرياض)

المؤهلات المطلوبة: بكالوريوس.

19- أخصائي إدخال بيانات

قوات الدفاع الجوي- الطائف (مكة المكرمة)

المؤهلات المطلوبة: ثانوي، دبلوم.

20- أخصائي إدخال بيانات

قوات الدفاع الجوي- الرياض (الرياض)

المؤهلات المطلوبة: ثانوي، دبلوم.

قوات الدفاع الجوي
وزارة الدفاع

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