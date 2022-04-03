"الدفاع" تبدأ استقبال طلبات التقدم لشغل 35 وظيفة شاغرة بـ"التعاقد"

وتفصيلاً، اشترطت الوزارة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على المؤهل المطلوب للوظيفة، وحسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي أو ارتكب عملاً مخلاً بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره، وغير متقاعد أو مفصولاً من الخدمة لأسباب تأديبية.