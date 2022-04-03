"الدفاع" تبدأ استقبال طلبات التقدم لشغل 35 وظيفة شاغرة بـ"التعاقد"

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في قوات الدفاع الجوي، فتح التقديم لشغل (35) وظيفة شاغرة، على برامج التعاقد المباشر للمساندة في منطقتي مكة المكرمة والرياض.
وتفصيلاً، اشترطت الوزارة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على المؤهل المطلوب للوظيفة، وحسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي أو ارتكب عملاً مخلاً بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره، وغير متقاعد أو مفصولاً من الخدمة لأسباب تأديبية.
وتضمنت الشروط، اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار، والكشف الطبي، مع ضرورة إرفاق الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية ومعادلة الشهادة العلمية إذا كانت من خارج المملكة إلكترونياً (PDF)، وأنه في حال إدخال البيانات أو إرفاقها بشكل غير صحيح سيتم استبعاد الطلب تلقائياً.
( https://jobs.mod.gov.sa/) وذلك خلال الفترة من اليوم الأحد 2 رمضان 1443هـ) إلى يوم الخميس 6/ 9/ 1443هـ.
قوات الدفاع الجوي- جدة (مكة المكرمة)
المؤهلات المطلوبة: بكالوريوس.
قوات الدفاع الجوي- جدة (مكة المكرمة)
المؤهلات المطلوبة: بكالوريوس.
قوات الدفاع الجوي- جدة (مكة المكرمة)
المؤهلات المطلوبة: دبلوم.
قوات الدفاع الجوي- الرياض (الرياض)
المؤهلات المطلوبة: بكالوريوس.
قوات الدفاع الجوي- جدة (مكة المكرمة)
المؤهلات المطلوبة: بكالوريوس.
قوات الدفاع الجوي- جدة (مكة المكرمة)
المؤهلات المطلوبة: بكالوريوس.
قوات الدفاع الجوي- الرياض (الرياض)
المؤهلات المطلوبة: بكالوريوس.
قوات الدفاع الجوي- جدة (مكة المكرمة)
المؤهلات المطلوبة: بكالوريوس.
قوات الدفاع الجوي- جدة (مكة المكرمة)
المؤهلات المطلوبة: بكالوريوس.
قوات الدفاع الجوي- جدة (مكة المكرمة)
المؤهلات المطلوبة: دبلوم.
قوات الدفاع الجوي- جدة (مكة المكرمة)
المؤهلات المطلوبة: ثانوي.
قوات الدفاع الجوي- جدة (مكة المكرمة)
المؤهلات المطلوبة: ثانوي، دبلوم.
قوات الدفاع الجوي- الرياض (الرياض)
المؤهلات المطلوبة: بكالوريوس.
قوات الدفاع الجوي- الرياض (الرياض)
المؤهلات المطلوبة: دبلوم.
قوات الدفاع الجوي- جدة (مكة المكرمة)
المؤهلات المطلوبة: دبلوم.
قوات الدفاع الجوي- جدة (مكة المكرمة)
المؤهلات المطلوبة: بكالوريوس.
قوات الدفاع الجوي- الرياض (الرياض)
المؤهلات المطلوبة: بكالوريوس.
قوات الدفاع الجوي- الرياض (الرياض)
المؤهلات المطلوبة: بكالوريوس.
قوات الدفاع الجوي- الطائف (مكة المكرمة)
المؤهلات المطلوبة: ثانوي، دبلوم.
قوات الدفاع الجوي- الرياض (الرياض)
المؤهلات المطلوبة: ثانوي، دبلوم.