الدكتور الزيد بعد تعيينه نائباً لوزير العدل: الثقة الملكية حافز لبذل الجهود لمواصلة التطوير العدلي

رفع الدكتور نجم بن عبدالله الزيد الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائباً لمعالي وزير العدل بالمرتبة الممتازة.
وأكد الدكتور الزيد أن هذه الثقة الملكية الغالية سوف تكون دافعاً ومحفّزاً كبيراً له لبذل المزيد من الجهود والعطاء، وبما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة ومشروعاتها ومبادراتها المتعددة لتطوير المرفق العدلي، الذي يشهد نمواً متسارعاً في جميع قطاعاته يوماً بعد يوم وتقدماً ملموساً على جميع الأصعدة، بدعم من خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة واهتمام من سمو ولي العهد - حفظهما الله-.
سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد لمواصلة الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في تطوير المرفق العدلي.