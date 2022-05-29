الدكتور الزيد بعد تعيينه نائباً لوزير العدل: الثقة الملكية حافز لبذل الجهود لمواصلة التطوير العدلي

وأكد الدكتور الزيد أن هذه الثقة الملكية الغالية سوف تكون دافعاً ومحفّزاً كبيراً له لبذل المزيد من الجهود والعطاء، وبما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة ومشروعاتها ومبادراتها المتعددة لتطوير المرفق العدلي، الذي يشهد نمواً متسارعاً في جميع قطاعاته يوماً بعد يوم وتقدماً ملموساً على جميع الأصعدة، بدعم من خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة واهتمام من سمو ولي العهد - حفظهما الله-.