الدكتور "الشهري" يرد عبر "سبق" على منكري حديثه حول "التسمم المائي"

وكان "الشهري" المختص في طب الأسرة قد تناول في ظهوره عبر قناة "الإخبارية" مع الزميل عبدالله الغنمي، تحذيرًا من "التسمم المائي" قائلًا: "لو شرب الشخص 5 علب ماء حجم 200 مل خلال ساعة، فهو مُعَرّض للتسمم المائي، والأفضل أن يكون العدد على ساعتين وثلاث وليس في جزء من الساعة"؛ حيث قوبل ذلك الحديث بالإنكار من قِبل عدد من الأطباء الذين أشاروا إلى أنه لا مرجعية طبية فيما قال".