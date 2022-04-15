الدكتور "الشهري" يرد عبر "سبق" على منكري حديثه حول "التسمم المائي"

على وقع ردود الأفعال الطبية التي أعقبت حديث الدكتور سعود الشهري، عبر برنامج "الراصد" حول خطورة شرب 5 علب صغيرة من الماء خلال ساعة واحدة، وأن ذلك يسبب "التسمم المائي"؛ وما قابل ذلك التصريح من إنكار أنه لا مرجعية طبية حول ما قال.
وقال الدكتور سعود الشهري المختص في طب الأسرة عبر "سبق": "أنا لم أرَ ردًّا علميًّا واحدًا يستحق الوقوف والنظر، فضلًا عن الرد عليه، نحن أتينا بمستندات علمية عالمية في مقدمتها جامعة أكسفورد وجامعة هارفارد وغيرها من المراجع العلمية الموثوق فيها، غير ما رأيته من ردود كان أقرب إلى الإسفاف وبعيد كل البعد عن الحوار العلمي والمنهج العملي".
وأضاف: "لم يكن هناك منهجية علمية، فضلًا أن يكون هناك استخدام للعقل أو المنطق، وعندما رأيت الردود بهذا الشكل ابتعدت كل البعد عن هذه المنخفضات في الردود، لدينا رسالة واضحة وهدف نبيل وطريق مرسوم منسجم مع رؤية 2030 في الرقي بالفكر الصحي، وتنمية الوعي الصحي؛ للحفاظ على صحة الناس عامةً؛ لئلّا يكونوا في يوم من الأيام ممن يرقد على الأسرّة البيضاء".
وختم "الشهري" تصريحه بقوله: "هدفنا واضح ونحن ماضون إليه، وقد حققنا الكثير من الخطوات المدروسة، ومستمرون في طريقنا، وسائرون إلى هدفنا، ولا تهمنا بعض الأصوات التي لا تستحق الالتفات إليها".
وكان "الشهري" المختص في طب الأسرة قد تناول في ظهوره عبر قناة "الإخبارية" مع الزميل عبدالله الغنمي، تحذيرًا من "التسمم المائي" قائلًا: "لو شرب الشخص 5 علب ماء حجم 200 مل خلال ساعة، فهو مُعَرّض للتسمم المائي، والأفضل أن يكون العدد على ساعتين وثلاث وليس في جزء من الساعة"؛ حيث قوبل ذلك الحديث بالإنكار من قِبل عدد من الأطباء الذين أشاروا إلى أنه لا مرجعية طبية فيما قال".