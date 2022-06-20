الديوان الملكي: بناءً على توجيه خادم الحرمين.. ولي العهد غادر في زيارة لمصر والأردن وتركيا

"بيان من الديوان الملكي"

بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وانطلاقًا من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين السعودية والدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدَّمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، فقد غادر سموه -بحفظ الله ورعايته- هذا اليوم الاثنين 21 / 11 / 1443 هـ، الموافق 20 / 6 / 2022م، لزيارة كل من (جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا)؛ إذ سيلتقي سموه خلال هذه الزيارات قادة هذه الدول؛ لبحث العلاقات الثنائية، وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.