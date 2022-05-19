الرئيس التنفيذي لـ"لازوردي" ضمن أفضل 10 رؤساء تنفيذيين في الخليج العربي

وأتى فوز "شدياق" بهذه الجائزة انعكاسًا للنجاحات المتلاحقة التي حققتها شركة "لازوردي" خلال فترة جائحة كورونا وما بعدها، حيث تمكنت الشركة من تعديل توجهاتها الاستراتيجية بكل مرونة وتنفيذ العديد من المبادرات التحولية لتتمكن من ترسيخ مكانتها كشركة رائدة ومتفردة بإرثها العريق في قطاع الذهب والمجوهرات في المنطقة العربية والشرق الأوسط، من خلال ابتكار علامات تجارية جديدة "مس أل" و"لازوردي إنستايل" لتواكب احتياجات ومتطلبات المرأة العربية في الحصول على مجوهرات عصرية بقيمة مالية معقولة، مقابل هوامش ربح أعلى ورأس مال عامل أقل، علاوةً على تعزيز التجارة الإلكترونية بتطوير منصة التجارة الإلكترونية الأولى الخاصة بلازوردي في 2019 كجزء من التحول الرقمي، وتقديم أحدث منتجات التجزئة إلى مصر في الاتجاهات الحديثة والتقنيات لتلبية احتياجات وتطلعات المستهلكين، وفتح متاجر جديدة في المملكة وجمهورية مصر العربية، مما ساهم في توليد مصادر دخل إضافية أدت إلى زيادة إيرادات الشركة وساعدتها على استمرار نموها المرتفع الذي تحققه عامًا تلو العام.