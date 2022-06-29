الرئيس الموريتاني يستقبل وفد "الصندوق السعودي للتنمية" ويشكر خادم الحرمين وولي العهد

التقى رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، في القصر الرئاسي بنواكشوط، اليوم وفد الصندوق السعودي للتنمية برئاسة الرئيس التنفيذي سلطان بن عبدالرحمن المرشد، وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا محمد بن عايد البلوي، ومسؤولين آخرين من الجانب الموريتاني.
وأعرب الرئيس الموريتاني عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على دعمهما لموريتانيا، مثمنًا جهود الصندوق السعودي للتنمية في تنفيذ المشروعات الإنمائية في الداخل الموريتاني.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي حرص الصندوق السعودي للتنمية على تعزيز العلاقة الإنمائية مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة.
يُشار إلى أن حكومة المملكة العربية السعودية تولي اهتمامًا بالغًا لدعم قطاعات التنمية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية من خلال المشروعات والبرامج الإنمائية التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية؛ إذ قدمت السعودية على مدى السنوات الماضية في موريتانيا (53) مشروعًا إنمائيًّا ما بين قروض تنموية ميسرة، ومِنح كريمة مقدَّمة من حكومة السعودية بقيمة تتجاوز (800) مليون دولار؛ للإسهام في نمو وازدهار العديد من القطاعات الحيوية والتنموية بموريتانيا.