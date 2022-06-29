الرئيس الموريتاني يستقبل وفد "الصندوق السعودي للتنمية" ويشكر خادم الحرمين وولي العهد

يُشار إلى أن حكومة المملكة العربية السعودية تولي اهتمامًا بالغًا لدعم قطاعات التنمية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية من خلال المشروعات والبرامج الإنمائية التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية؛ إذ قدمت السعودية على مدى السنوات الماضية في موريتانيا (53) مشروعًا إنمائيًّا ما بين قروض تنموية ميسرة، ومِنح كريمة مقدَّمة من حكومة السعودية بقيمة تتجاوز (800) مليون دولار؛ للإسهام في نمو وازدهار العديد من القطاعات الحيوية والتنموية بموريتانيا.