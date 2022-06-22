"الراجحي" يُصدر 6 قرارات لتوطين عدد من المهن.. "بصريات" و"خدمة عملاء" وغيرها

كما تضمنت القرارات توطين " منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية" بنسبة 70% من إجمالي العاملين في المنفذ، ويتضمن قرار التوطين منافذ البيع في الأنشطة التالية "منافذ بيع معدات الأمن والسلامة"، و"منافذ بيع المصاعد والسلالم والسيور"، و"منافذ بيع العشب الصناعي وحمامات السباحة"، و"منافذ بيع معدات تنقية المياه وأجهزة الملاحة"، و"منافذ بيع معدات التموين والعربات الكهربائية"، إضافة إلى "منافذ بيع الأسلحة الهوائية والصيد ولوازم الرحلات"، و"منافذ بيع معدات وأدوات التغليف"، حيث ستكون أبرز المهن في هذه الأنشطة (مدير فرع، ومشرف، وأمين صندوق، ومحاسب زبائن، وخدمة العملاء) وسيوفر أكثر من 12.000 وظيفة، ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد مرور 12 شهراً من تاريخ صدوره.