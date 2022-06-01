الربيعة: المملكة قدّمت مساعدات إنسانية لـ164 دولة بأكثر من 94 مليار دولار

وبيّن أن مركز الملك سلمان للإغاثة نفّذ منذ إنشائه في عام 2015م وحتى الآن، ما يقارب 2000 مشروع إنساني في 84 دولة حول العالم بقيمة تجاوزت 5 مليارات و767 مليون دولار أمريكي، شَمِلت مختلف القطاعات الحيوية؛ كالأمن الغذائي، والتعليم، والصحة، والحماية، والتغذية، والمياه والإصحاح البيئي، والتطوع، والخدمات اللوجستية، والتعافي المبكر، والإيواء وغيرها من المجالات الحيوية؛ حيث جرى تنفيذها بالشراكة مع 175 شريكًا من المنظمات الأممية والدولية؛ مفيدًا بأن اليمن حَظِيَ بالنصيب الأوفر من مشاريع المركز بنسبة 71% من إجمالي مساعدات المركز؛ حيث بلغت أكثر من 700 مشروع إنساني بقيمة تجاوزت 4 مليارات دولار.