"الرشيد" سكرتير ولي العهد.. سيرة وزير حافلة بالإنجازات والملفات المهمة

كما شغل أيضاً عضوية عدد من اللجان المتخصصة في هيئة الخبراء وهي:

- لجنة الشؤون الدستورية والإدارية 1425هـ.

- لجنة الشؤون الدولية والاتفاقيات 1426 / 1427هـ.

- لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والتجارية 1428هـ.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد تقلّد الرشيد منصب أمين سر اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء لإعداد مشروع لائحة الانتخابات البلدية، كما تولى رئاسة اللجنة المشكّلة في هيئة الخبراء من الجهات المعنية لإعداد مشروع إجراءات لجنة تسوية المنازعات في صناعة الغاز، ومشروع نظام الغرف التجارية والصناعية، ومشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير، ومشروع تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، ومشروع نظام الشركات.

وأيضاً يعود الفضل إليه في إعداد مشروع نظام محاكمة الوزراء "مشروع النظام الجزائي لشاغلي المراتب العليا"، وإعداد مشروع النظام الداخلي لمجلس الوزراء، تحت إشراف معالي رئيس هيئة الخبراء، بالإضافة إلى عمله كمساعد الأمين العام لمجلس الوزراء لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.