"الرمز" تُوقّع عقود إدارة وتغطية طرح أسهمها في السوق الموازية "نمو"

أعلنت شركة "الرمز" إحدى أكبر شركات التطوير العقاري السكني في المملكة عن تعيين كل من: العربي للاستثمار مستشارًا ماليًا، ومكتب الصالح والسهلي ومشاركوهم للمحاماة والاستشارات القانونية مستشارًا قانونيًا، وبرايس ووتر هاوس كوبرز مستشار العناية المهنية اللازمة المالي لطرح أسهم "الشركة" في السوق الموازية "نمو".

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الرمز للعقارات رشيد بن عبدالرحمن الرشيد: خطوة الطرح تهدف إلى استدامة أنشطة الشركة، وتعزيز فرص النمو، ورفع مستوى الحوكمة، وتعظيم فرص التمويل للشركة وعملائها بما يسهم في زيادة المعروض العقاري ويتواءم مع أهداف رؤية المملكة 2030 وهي زيادة نسبة تملك المواطنين إلى 70% بحلول عام 2030.

وأضاف: حجم الأعمال التي تطورها شركة الرمز حاليًا يتجاوز 1.200 وحدة سكنية بحجم استثمارات يبلغ 1.500 مليون ريال، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها وتسليمها خلال العامين المقبلين، ويعطي الزخم الكبير في السوق العقارية السعودية، الفرصة لشركة الرمز، المتخصصة في بناء وبيع الوحدات والمجمعات السكنية، حتى تتواكب استراتيجيتها مع استراتيجية المملكة.

وأكد أن القطاع العقاري يحظى بدعم من قيادتنا الرشيدة، وأن الإسكان هو أحد المرتكزات لرؤية المملكة 2030، والسوق العقارية في المملكة مقبلة الأعوام القادمة على نمو كبير في الطلب، كما أن إعلان الحكومة لعدد من المشاريع العقارية الكبرى في مختلف مناطق المملكة يعطي تفاؤلًا بطفرة عقارية قادمة ودائمة.

من ناحيته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة العربي الوطني للاستثمار خالد بن صالح الغامدي عن سعادته بثقة شركة الرمز واختيارها شركة العربي الوطني للاستثمار لإدارة هذه المرحلة المهمة من تاريخ شركة الرمز التي تعتبر قيمة مضافة ومهمة للقطاع العقاري.

وقال: تعد "الرمز" عنصرًا رئيسًا في المشاريع الحضارية الكبرى التي يتم تدشينها في المملكة؛ لاستكمال مسيرة التنمية التي تنتهجها الحكومة السعودية.

وأضاف: بالرغم من أن مجال التطوير العقاري السكني الذي تعمل فيه الشركة يمتاز بالتنافسية الشديدة؛ إلا أن شركة الرمز أثبتت تميزها من خلال الجودة المتميزة لمشاريعها، كما أن النجاحات المبكرة للشركة تعد بمثابة شهادة للإمكانيات الفائقة التي تملكها إدارتها ومساهميها.

وأردف "الغامدي": العربي الوطني للاستثمار تتطلع إلى الشراكة مع شركة الرمز؛ لإتمام عملية الاكتتاب، ومن ثم الإدراج بنجاح في السوق الموازية "نمو".

من جانبه، قال الشريك التنفيذي لشركة الصالح والسهلي ومشاركوهم للمحاماة والاستشارات القانونية عبدالله بن أحمد: سعداء بتوقيع اتفاقية تقديم الخدمات القانونية لشركة الرمز التي تعتبر أحد أبرز الأسماء في القطاع العقاري؛ بهدف تقديم خدمات الدعم القانوني والاستشاري فيما يخص طرح أسهم الشركة في السوق الموازية (نمو) بما يشمله من إعداد مستندات الشركة، وحوكمتها وضبط السياسات الداخلية لتتوافق مع الاشتراطات النظامية الصادرة عن الجهات المختصة.

بدوره، قال شريك - بي دبليو سي الشرق الأوسط، محمد بيضون: يسعدنا أن نكون جزءًا من الإدراج لشركة الرمز في السوق الموازية "نمو".

وأضاف: نشهد في المملكة العربية السعودية زيادة ملحوظة في الاكتتابات؛ بسبب ثقة المستثمرين العالية والنابعة من رؤية المملكة 2030، وستستمر هذه الزيادة في خدمة النمو الاقتصادي وخطط التنويع في المملكة، ونلتزم في بي دبليو سي الشرق الأوسط أن نكون جزءًا من هذا التحول في مسيرة الرمز.