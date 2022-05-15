"الرويزن": رؤيتي أن تكون "غرفة مكة" الأفضل في العالم و4 محاور رئيسية تقود برنامجي

وأردف "الرويزن": "حددت أربعة محاور رئيسية في الملف الانتخابي أطمح في تحقيقها إذا وفقني الله وكنت ضمن الأعضاء في الدورة المقبلة تتواءم مع رؤية المملكة 2030 وهي: مجتمع مكة الحيوي، واقتصاد مكة المزدهر، ومكانة مكة الطموحة، وجودة حياة سكان مكة، حيث تلك المحاور بالإضافة إلى إيجاد حلول للتجار في بعض التحديات التي قد تواجههم".