"الرويزن": رؤيتي أن تكون "غرفة مكة" الأفضل في العالم و4 محاور رئيسية تقود برنامجي

قال المرشح لانتخابات "غرفة مكة" ماهر بن ماطر الرويزن: إن "ترشحي لكرسي عضوية غرفة مكة المكرمة للتجارة هو رغبة في خلق اقتصاد مكي قوي وتنمية المجتمع وطرح خطط أفضل للتجارة من خلال طرح حلول للتجار وريادي الأعمال".
وأضاف: "وضعت رؤية بأن تكون غرفة مكة الأفضل في العالم، ورسالتي بأن نجعل من غرفة مكة المكرمة مرجعا اقتصاديا ونموذجا رائدا لتنمية الأعمال، والمجتمع يحتذى به ومقصدا لرواد الأعمال وأهالي مكة المكرمة وقاصديها".
وأردف "الرويزن": "حددت أربعة محاور رئيسية في الملف الانتخابي أطمح في تحقيقها إذا وفقني الله وكنت ضمن الأعضاء في الدورة المقبلة تتواءم مع رؤية المملكة 2030 وهي: مجتمع مكة الحيوي، واقتصاد مكة المزدهر، ومكانة مكة الطموحة، وجودة حياة سكان مكة، حيث تلك المحاور بالإضافة إلى إيجاد حلول للتجار في بعض التحديات التي قد تواجههم".
وتابع المرشح صاحب الرقم الانتخابي 51: "بعض من المشاريع التي ركزت عليها في البرنامج الانتخابي هي إيجاد مصادر دخل واستدامة لغرفة مكة والمواءمة بين رؤية المملكة والمشاريع القائمة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى استحداث مؤشر قطاع النقل والخدمات اللوجستية".
واستطرد "الرويزن": "ركزت في برنامجي على ضرورة رفع مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بمكة وتعزيز وتطوير علامة مكة التجارية"، لافتا بأن "من ضمن حلول التجار التي سأعمل عليها هي دور مركز ريادة الاعمال في خارطة العمل التجاري".
واختتم "الرويزن" حديثه متوجهاً الناخبين بقوله: "قبل أن أكون جدير بصوتك، فأنني نشأت، ومارست، وتعلمت، وتخصصت في التجارة، لذلك أمنحك ثقة بعد توفيق الله عند اختياري سيكون صوتك لي محل تقدير واهتمام بالغ وباذن سأكون جديراً بذلك، وسيكون لصوتك آثر على غرفة مكة".