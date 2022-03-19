"الرياض قروف" يعلن بدء البيع في المرحلة الثانية

أعلنت شركة المزيني العقارية اليوم الأحد إتاحة الحجوزات في المرحلة الثانية في مشروعها (الرياض قروف)؛ وذلك بعد نجاح الحجوزات والبيع في المرحلة الأولى؛ إذ يعد المشروع نموذجًا سكنيًّا في الجزء الشرقي من مدينة الرياض.
ويعد مشروع الرياض قروف أحد المشاريع النموذجية في الرياض؛ ويُقام على مساحة تتجاوز ثلاثة ملايين ونصف المليون متر مربع، ويضم 4917 منتجًا سكنيًّا، تتنوع بين فيلات سكنية، وأراضٍ متكاملة البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، إضافة إلى شبكة الطرق والأرصفة والتشجير والإنارة وأنظمة الري والألياف البصرية ومحطات النقل العام.
ويتميز المشروع بموقعه الريادي شمال طريق الدمام، وقربه من المناطق والمواقع الحيوية على مستوى الرياض؛ الأمر الذي يُكسبه قيمة إضافية.
ويوفر المشروع آليات ميسَّرة للبيع، من خلال توفير حلول مالية عدة للتملك في المشروع، سواء بشكل مباشر أو عبر الجهات التمويلية المعتمدة في المشروع.
ووفَّر المشروع مركزًا مخصصًا للمبيعات لاستقبال العملاء، إضافة إلى إتاحة تملُّك الأرض من خلال البيع الإلكتروني، الذي يتم من خلاله استعراض المخطط وقِطع الأراضي من خلال الموقع الإلكتروني للمشروع.
ويُعد "الرياض قروف" امتدادًا لنجاحات شركة المزيني العقارية الممتدة في التطوير العقاري من حيث توفير الخدمات التي تراعي الأنسنة وجودة الحياة، إضافة إلى استدامة الخدمات بتصاميم عصرية، تلائم أسلوب الحياة؛ وذلك في إطار سعي الشركة الدائم للتوسع المستمر في مجال التطوير العقاري انطلاقًا من حرصها على المساهمة في تطوير وتنمية قطاع الإسكان على مستوى السعودية، ودعم رؤية 2030 لرفع نسبة تملُّك المواطنين المساكن من خلال طرح مجموعة من المنتجات والحلول السكنية المتنوعة.
وكانت شركة المزيني قد أعلنت مؤخرًا اكتمال البيع في مشروع مدينة المستقبل في المراحل الخمس المعروضة للبيع، كما أعلنت البدء بتسليم مشروع بوابة الشرق؛ ليستفيد منه أكثر من 2100 أسرة. كما سبق أن أعلنت اكتمال بناء مشروع الجوهرة ريزيدنس في مدينة جدة، إضافة إلى استحواذها على مخططَيْن شرق الرياض بمساحة تقارب 8 ملايين متر مربع، توفر أكثر من 9 آلاف منتج سكني.