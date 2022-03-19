"الرياض قروف" يعلن بدء البيع في المرحلة الثانية

ويُعد "الرياض قروف" امتدادًا لنجاحات شركة المزيني العقارية الممتدة في التطوير العقاري من حيث توفير الخدمات التي تراعي الأنسنة وجودة الحياة، إضافة إلى استدامة الخدمات بتصاميم عصرية، تلائم أسلوب الحياة؛ وذلك في إطار سعي الشركة الدائم للتوسع المستمر في مجال التطوير العقاري انطلاقًا من حرصها على المساهمة في تطوير وتنمية قطاع الإسكان على مستوى السعودية، ودعم رؤية 2030 لرفع نسبة تملُّك المواطنين المساكن من خلال طرح مجموعة من المنتجات والحلول السكنية المتنوعة.