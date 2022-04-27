الرياض والاستمطار.. هل التدخّل البشري سيغير الأحوال؟ "المسند" يجيب

وأفاد "المسند" بأنه لا يوجد فرْق بين نوعية المطر الملقح بالمواد الطبيعية عبر الطائرات أو المطر الملقح بالرياح طبيعياً، وعليه لا توجد آثار سلبية على الناس ومصالحهم ‏الزراعية ‏والحيوانية، ‏وإذا ما تركت السحابة لطبيعتها فإنها (قد) تلقح بمواد عالقة في الجو كالغبار والرماد البركاني وغبار اللقاح الزهري والملح والدخان ورماد الشهب ونحوها ومن ثم ‏يسقط المطر {وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ}، ولكن عند استثارتها عبر تقنية الاستمطار تكون -بإذن الله تعالى- تحت ‏تأثير مزدوج اللقاح الطبيعي والصناعي فتكون نسبة الهطول وقوعاً وكماً أعلى والله وحده أعلم.