"الزامل" و"الرزفة" و"لعب الطبول".. "الفنون الشعبية" بنجران تملأ العيد بالفرح والسعادة

وفي نجران تكون أيام الأعياد بمثابة عروس جميلة زينتها الاحتفالات الشعبية بأبدع ما عندها من جميل الأزياء وبديع الحلي ورقيق الألحان وأطيب الأغاني والتقاليد، فيشاهدون بعض حلقات سباق الخيل "رقص الخيل"، وفي هذه الحلبات يقف المشاهدون صفين، وبين الصفين يدور حصان أو اثنان أو ثلاثة مزدانة بالأسرجة واللجم الملونة ذات الزخارف العربية، وقد ركب كل منها خیل بلبس الزي الوطني المكون من ثوب وغترة وسير عريض يحمل فيه خنجرًا بغمده، ويكون عادة معه سيف يلوح به وهو يمتطي حصانه بحركات ذات مهارة وخفة، كما يذهب البعض إلى أماكن الألعاب الشعبية التي خصصت في المواقع الرئيسة في نجران، ويظل الكل هكذا خلال أيام العيد في فرح وسرور وألعاب شعبية معبرة عن التقاليد الشماء الأصيلة، والأفراح، سواء في الاحتفالات العامة أو في المحيط الأسري وبين الأقارب والأصدقاء.