"الزعاق": الحرارة ترتفع في ذي القعدة.. وبه تنتهي الأمطار في دول وتبدأ بأخرى

قال خبير الطقس، الدكتور خالد الزعاق، إن شهر ذي القعدة للعام الحالي تزداد فيه درجات الحرارة بالتدريج تباعاً مع مرور الأيام، حيث ينتهي الموسم الطبيعي لنزول الأمطار على معظم بلدان الخليج في بدايته، وفي نهايته تبدأ الأمطار الخريفية على سلطنة عُمان واليمن وجنوب المملكة، وفي نهايته يتبقى 30 يوماً على نهاية السنة الهجرية.