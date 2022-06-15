"الزعاق": السعودية أكبر رقعة بالعالم تحتوي على فوهات براكين خامدة منذ آلاف السنين

وأكد الزعاق، في فيديو على حسابه بتويتر، أن الفوهات البركانية تنقسم إلى قسميْن: أحادية، وهي التي يثور فيها البركان مرة واحدة، وأخرى مركزية يثور فيها البركان بشكلٍ دوري، مثل براكين جنوب شرق آسيا: