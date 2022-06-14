الزعاق خلال هذه الأيام نشاهد القمر بدراً طوال الليل و4 كواكب قبيل صلاة الفجر

وتابع الزعاق، في فيديو على حسابه بتويتر، أن الكواكب التي تشاهد بالعين المجردة تنقسم إلى كواكب خارجية وهي التي تقع خلف الأرض، وهذه ترى قاطعة للأفق من الشرق إلى الغرب طوال الليل، وهي ثلاثة: المشترى وزحل والمريخ.