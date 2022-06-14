الزعاق خلال هذه الأيام نشاهد القمر بدراً طوال الليل و4 كواكب قبيل صلاة الفجر

قال خبير الطقس، الدكتور خالد الزعاق، إن أبعد مسافة بين القمر والشمس تسمى مرحلة الإبدار، والأبعد بين عطارد والزهرة والقمر تسمى الاستطالة العظمى، وهي مرحلة قمة الإضاءة.
وأضاف الزعاق، أن القمر والكواكب كلما ابتعدت عن الشمس زادت إضاءتها لأنها أجسام معتمة.
وخلال هذه الأيام نشاهد القمر بدراً طوال الليل، ونشاهد 4 كواكب تحت القمر قبيل صلاة الفجر من الجهة الشرقية، وهي: المشتري وزحل وعطارد والزهرة.
وتابع الزعاق، في فيديو على حسابه بتويتر، أن الكواكب التي تشاهد بالعين المجردة تنقسم إلى كواكب خارجية وهي التي تقع خلف الأرض، وهذه ترى قاطعة للأفق من الشرق إلى الغرب طوال الليل، وهي ثلاثة: المشترى وزحل والمريخ.
أما الكواكب الداخلية، فهي الواقعة بيننا وبين الشمس وهذه لا تشاهد إلا بُعيد مغيب الشمس غرباً أو قُبيل شروقها شرقاً وهي كوكبا عطارد والزهرة.