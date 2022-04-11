الزعاق: غداً أول موسم الذرعان.. هذه صفاته ومدته

وتفصيلاً، أوضح "الزعاق" خلال فقرته اليومية "تقويم" على قناة العربية أن هذا الموسم مدته 26 يوماً مقسمة على نجمين أي أنه يبدأ في النصف الأخير من شهر رمضان ويستمر حتى النصف الأول من شهر شوال المقبل، وخلال هذا الموسم نفارق فصل الربيع.