الزعاق: غداً أول موسم الذرعان.. هذه صفاته ومدته

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: غداً يدخل علينا موسم الذرعان وهو من المواسم الانتقالية، والتي تحدث فيها تقلبات جوية من غبار وأتربة وتفاوت حاد في درجات الحرارة.
وتفصيلاً، أوضح "الزعاق" خلال فقرته اليومية "تقويم" على قناة العربية أن هذا الموسم مدته 26 يوماً مقسمة على نجمين أي أنه يبدأ في النصف الأخير من شهر رمضان ويستمر حتى النصف الأول من شهر شوال المقبل، وخلال هذا الموسم نفارق فصل الربيع.
ولفت إلى أنه خلال الـ 90 يوماً القادمة تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجياً، ويبدأ العراق والكويت والسعودية وليبيا والجزائر في التنافس على الأعلى درجة حرارة عالمياً، وبالتالي فإن عيد الفطر سيكون صيفاً، وعيد الأضحى سيكون قيظاً أي شديد الحرارة.