"الزعاق": لهذا السبب يطوف رمضان على الفصول الأربعة كل 32 عاماً

وتفصيلاً، قال الدكتور "الزعاق" خلال تقريره على قناة العربية إن شهر رمضان يأتي ضمن تقويم السنة القمرية والذي تكون مدتها 354 يوماً، فيما تتبع الفصول نظام السنة الشمسية ومدتها 365 يوماً والفارق بينهما 11 يوماً، أي أن السنة الهجرية تتقهقهر للخلف شهراً كل 3 سنوات.