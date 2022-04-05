"الزعاق": لهذا السبب يطوف رمضان على الفصول الأربعة كل 32 عاماً

أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، أنَّ شهر رمضان يطوف على الفصول الأربعة كل 32 سنة، حيث إن شهر رمضان يتبع السنة القمرية بينما الفصول تتبع نظام السنة الشمسية.
وتفصيلاً، قال الدكتور "الزعاق" خلال تقريره على قناة العربية إن شهر رمضان يأتي ضمن تقويم السنة القمرية والذي تكون مدتها 354 يوماً، فيما تتبع الفصول نظام السنة الشمسية ومدتها 365 يوماً والفارق بينهما 11 يوماً، أي أن السنة الهجرية تتقهقهر للخلف شهراً كل 3 سنوات.
وقال خبير الأرصاد الجوية إن شهر رمضان الحالي يلمس آخر فصل الربيع؛ لذلك فأطول ساعات الصيام في أوج القيظ وأقصرها في أوج الشتاء.
وتابع: إننا خلال الأعوام 1443 و1444 و1445 و1446هـ سنصوم رمضان في فصل الربيع، وخلال الأعوام 1447 و1448 و1449 و1450هـ سيكون صيام رمضان في الشتاء، وبعد ذلك تدخل مرحلة الصيام في فصل الخريف، ومع أواخر الخمسينيات يعود الصيام في الصيف.