"الزعاق": مشاهدة "الثريا" مع شروق الشمس دليلٌ على دخولنا مربعانية "القيظ"

قال خبير الطقس، الدكتور خالد الزعاق: النجوم متواجدة بالسماء ليلًا ونهارًا؛ لكن حالة إضاءة الشمس القوية خلال النهار تجعلنا لا نشاهدها إلا حينما تتحرر من إضاءة الشمس، لتبدأ في الظهور مع سواد الليل وتسمى "الطالع".