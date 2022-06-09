"الزعاق": مشاهدة "الثريا" مع شروق الشمس دليلٌ على دخولنا مربعانية "القيظ"

قال خبير الطقس، الدكتور خالد الزعاق: النجوم متواجدة بالسماء ليلًا ونهارًا؛ لكن حالة إضاءة الشمس القوية خلال النهار تجعلنا لا نشاهدها إلا حينما تتحرر من إضاءة الشمس، لتبدأ في الظهور مع سواد الليل وتسمى "الطالع".
وأضاف الزعاق أننا خلال هذه الأيام سنبدأ في مشاهدة الثريا قبيل شروق الشمس بالجهة الجنوبية الشرقية. ومشاهدتُها مع شروق الشمس دليلٌ على دخولنا مربعانية "القيظ". ومشاهدتُها مع شروق الشمس فوق الرؤوس دليلٌ على جمرة القيظ. ومشاهدتها غربًا دليلٌ على نهايتها، ومدة حياتها من المشرق إلى المغرب 4 شهور تقريبًا.
وتابع في فيديو على حسابه بتويتر، أن للثريا رمزيات عدة عند العرب؛ مثل: "الجمال" فهي أحسن نجم في السماء، والثريا في الأرض "زينة النساء"، وعلى العلو شتان بين الثرى والثريا، كذلك تعبر عن "العزة".