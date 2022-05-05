"الزعيري" يروي لـ "سبق" 30 عاماً في الذود عن دينه ومليكه ووطنه

وفي التفاصيل قال "الزعيري" لـ "سبق": عملت على مدار 30 عاماً في خدمة وطني وشاركت في العديد من الحروب التي خاضتها الدولة وكانت من أجمل أيام حياتي، مشيراً إلى أنه لا يوجد أفضل من أن الرجل يقف عن حدود وطنه مضحياً بروحه وهذه المواقف الجميلة لا يعرفها إلا من عاش لحظاتها.