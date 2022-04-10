"الزكاة والضريبة" تعلن بدء التقديم في برنامج "أمين" في نسخته الثالثة

وبيّنت الهيئة أن التقديم متاح لجميع الحاصلين على درجة البكالوريوس فقط؛ وذلك في جميع التخصصات وفق شروط ومعايير محددة، أبرزها أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل شهادة البكالوريوس، بمعدل لا يقل عن 2.5 من 4، أو 3.5 من 5، وألا يكون على رأس العمل في أي وظيفة، أو لديه ارتباط ببرامج دراسية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يزيد عمر المتقدم على 25 عامًا أثناء التقديم على البرنامج.