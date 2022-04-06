"السبر" يطلق صيحة نذير من خطورة "الكهان" و"العرافين"

وقال "السبر": الكهنة يزداد ضررهم ويطير شررهم مع الوسائل الحديثة؛ فلهم معرفات وقنوات، بأسماء ودعاوى تروج على العامة؛ كالشيخ الروحاني، أو جلب الحبيب وغيرها، فافتتن الجهال بهم؛ بل وساهموا في الترويج لهم وهم لا يشعرون.

وشدد على ضرورة الابتعاد عن هذه المواطن والمواقع، والإعراض عنها، مع السعي في إبلاغ جهات الاختصاص عن هؤلاء الكهنة والعرافين بكل وسيلة ممكنة، والنصيحة لكل من يتعلق بهذه الأمور أن يتوب إلى الله ويستغفره، وأن يعتمد على الله وحده ويتوكل عليه في كل الأمور، مع أخذه بالأسباب الشرعية والحسية المباحة، وأن يدع هذه الأمور الجاهلية ويبتعد عنها، ويحذر سؤال أهلها أو تصديقهم؛ طاعةً لله ولرسوله ﷺ وحفاظًا على دينه وعقيدته.