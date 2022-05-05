"السبيعي" يقبل هدية "الشمري" ويلقبه بـ"مطنوخ زمانه".. والحائليون يرتبون جدولاً لاستضافته

وكان وسم #ناجي_بن_نصار_السبيعي_وأسرته قد أشعل منصة "تويتر" ليكون المرجع في تتبع أخبار ناجي بن ناصر بن نصّار الصملة السبيعي وأسرته بعد جلوهم من الخرمة، فيما خصص الزميل الإعلامي ناصر سلطان بن جروة سنابه الشخصي لتغطية تنقل "ناجي" من الخرمة حتى وصوله إلى حائل، واستضافته بمنزل أسرة اليحيا من بني ثور من قبيلة سبيع.