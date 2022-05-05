"السبيعي" يقبل هدية "الشمري" ويلقبه بـ"مطنوخ زمانه".. والحائليون يرتبون جدولاً لاستضافته

قبِل المواطن ناجي بن ناصر بن نصّار الصملة السبيعي وأسرته، هدية عبارة عن فُلّة مؤثثة بالكامل مساحتها 800 متر مربع، أهداها له رجل الأعمال راضي بن سنيد السلماني الشمري، بالأصالة عن نفسه، ونيابة عن شمر خاصة، وأهل حائل عامة.
وقبّل "الشمري" رأس "السبيعي" بعد قبوله للهدية؛ مما جعل "السبيعي" يطلق عليه لقب "مطنوخ زمانه".
وكان "السبيعي" قدِم من محافظة الخرمة، بعد تنفيذه شرط "الجلوة" الذي اشترطه سالم بن هادي بن نصّار الصملة السبيعي بعد تنازله في 27 جمادى الأولى 1443هـ عن ماجد بن ناجي السبيعي الذي قتل ابنه -رحمه الله-.
مواقع التواصل الاجتماعي، زخرت بالثناء والشكر للشمري على هديته لضيف حائل "السبيعي" كما رحب أبناء منطقة حائل بكل أطياف مجتمعه، عبر حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي بقدوم ناجي السبيعي وأسرته، الأمر الذي عكس مدى اللحمة الوطنية التي يعيشها أبناء المملكة تحت ظل القيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.
وكان وسم #ناجي_بن_نصار_السبيعي_وأسرته قد أشعل منصة "تويتر" ليكون المرجع في تتبع أخبار ناجي بن ناصر بن نصّار الصملة السبيعي وأسرته بعد جلوهم من الخرمة، فيما خصص الزميل الإعلامي ناصر سلطان بن جروة سنابه الشخصي لتغطية تنقل "ناجي" من الخرمة حتى وصوله إلى حائل، واستضافته بمنزل أسرة اليحيا من بني ثور من قبيلة سبيع.
وعلمت"سبق" بأن "السبيعي" سيتم جدولة استضافته وتكريمه والاحتفاء به في منازل أعيان ووجهاء وأبناء حائل قريبًا، وذلك بإصرار مسبق منهم كعادتهم في إكرام ضيفهم والاحتفاء به.