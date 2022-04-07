"السديري": عند وفاة الملك فيصل خرجت المظاهرات الحاشدة في جميع الدول

مآثر "الفيصل" رحمه الله

ويضيف الكاتب: "من مآثر "الفيصل" رحمه الله:

أولًا: إلغاء بيع الأرقاء العبيد؛ حيث كان هناك أناس جشعون يبيعون إخوانهم في الإنسانية عن طريق القوة والسرقة.

ثانيًا: توحيد لوحات سيارات الحكومة من "ملكي" إلى خصوصي.

ثالثًا: احترامه للعلماء والأقرباء؛ حيث شاهدته وقد قبل رأس عمه الأمير عبد الله بن عبد الرحمن، رحمه الله، كذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، رحمه الله، قبله، وهذا يدل على تواضعه ورفعته للعلم وأهله، وقد أكرمه الله بالصلاة في المسجد الأقصى وهي أمنيته عام 1966.

رابعًا: تزكيته لأهل الدعوة في حي اسكبريته بقوله لما سأله أحد أقربائه: إن أولاده يتعبونه في أداء الصلاة، فقال له الملك فيصل كلامًا ما معناه: اذهب لأهل اسكبريته بالرياض وستجد عندهم العلاج. سمعت هذا الخبر من أكثر من رجل من كبار السن؛ لأن لديهم الدعوة للمقصرين بالبشاشة وعدم المواجهة.

وقال "أبو عبد الله" هذه الأبيات:

فيصل وباعه الطويل / لطالما طاف طلبًا للجميل

وطار بين السماء والأرضين / بغية الإصلاح بين المسلمين

فكان كالغيث للعالمين / بالقوة والفعل بشهادة العارفين".