السديس: الجرعة التنشيطية ليست بمفطّر ولا حرج في أخذها بنهار رمضان

بيّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس خلال درسه، أن الجرعة التنشيطية ليست بمفطّر، ولا حرج في أخذها في نهار شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك خلال إلقاء درسه عن بُعد في تفسير آيات الصيام من سورة البقرة، وشرح هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام من كتاب زاد المعاد بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عن بُعد.
وبيّن أن الجرعة التنشيطية ليست مفطرة خلال نهار رمضان، ولا ضرر منها على الصيام؛ لأنها جرعات علاجية وليست مغذية، ولأنها تعطى في العضل لا الوريد، وكذلك ليست بها ما يقوي الإنسان، ولا تُعتبر بديلًا عن الطعام والشراب كالمغذيات التي تعطى للمريض التي تعوض الشراب والماء.
يُذكر أن الدرس جاء حرصًا من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على الجانب التوجيهي والإرشادي والتوعي، ونشر العلوم النافعة لقاصدي الحرمين الشريفين.