السديس: الجرعة التنشيطية ليست بمفطّر ولا حرج في أخذها بنهار رمضان

وبيّن أن الجرعة التنشيطية ليست مفطرة خلال نهار رمضان، ولا ضرر منها على الصيام؛ لأنها جرعات علاجية وليست مغذية، ولأنها تعطى في العضل لا الوريد، وكذلك ليست بها ما يقوي الإنسان، ولا تُعتبر بديلًا عن الطعام والشراب كالمغذيات التي تعطى للمريض التي تعوض الشراب والماء.