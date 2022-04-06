"السديس": الحرمان الشريفان وقاصدوهما يجدون عناية كريمة من خادم الحرمين وولي عهده

كما رفع شكره لولاة الأمر حفظهم الله على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة، سائلًا الله عز وجل أن يحفظ مملكتنا الحبيبة من كل سوء ومكروه، ويديم على هذه البلاد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها ورخاءها، إنه قريب مجيب.