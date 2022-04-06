"السديس": الحرمان الشريفان وقاصدوهما يجدون عناية كريمة من خادم الحرمين وولي عهده

شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، اليوم الأربعاء، في تطييب الملتزم والحجر الأسود والركن اليماني، بالكعبة المشرفة، بدهن العود الفاخر.
وصرح الشيخ "السديس" بأن الحرمين الشريفين وقاصديهما يجدون عناية كريمة من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
كما رفع شكره لولاة الأمر حفظهم الله على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة، سائلًا الله عز وجل أن يحفظ مملكتنا الحبيبة من كل سوء ومكروه، ويديم على هذه البلاد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها ورخاءها، إنه قريب مجيب.