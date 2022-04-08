"السديس" يدشن المنبر الجديد للحرم المكي في حلته الجديدة

من دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، المنبر الجديد للحرم المكي في حلته الجديدة، والذي تناغم مع عدد من الاعتبارات المهمة التي تحاكي روحانية المسجد الحرام.



ناحيته كشف وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد بن سليمان الوقداني، عن الحلة الجديدة لمنبر المسجد الحرام بالتزامن مع الجمعة الأولى لشهر رمضان المبارك، قائلاً إن "المنبر الجديد روعي في تصميمة وإخراجه الفلسفة المعمارية للعناصر المختلفة في جنبات وأروقة المسجد الحرام؛ حيث صمم بارتفاع (3.4) متر وعرض (1.20) متر، إضافةً للأخذ بالاعتبار كافة الجوانب التشغيلية والتقنية والهندسية من بنية تحتية للصوتيات، وآليات لعمليات التنقل وغيره".