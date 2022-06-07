"السديس" يشيد بجهود القيادة في تحقيق الجودة بمنظومة خدمات الحرمين الشريفين

وفي الختام، رفع شكره لولاة الأمر -حفظهم الله- على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما، والاهتمام بتطوير وتجويد الخدمات كافة لهذا الوطن المعطاء لكي ينعم أبناؤه بالراحة والاستقرار، فجزاهم الله عنا خير الجزاء، ويجعل ما يقومون به في موازين حسناتهم. انه ولي ذلك والقادر عليه.