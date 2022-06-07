"السديس" يشيد بجهود القيادة في تحقيق الجودة بمنظومة خدمات الحرمين الشريفين

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- في تحقيق الجودة بجميع قطاعات الدولة، وخصوصاً في الحرمين الشريفين، والبرامج المقدمة لضيوف الرحمن.
وأضاف السديس، أن ولاة أمرنا الميامين -حفظهم الله ورعاهم- يبذلون جهوداً عظيمة لتعزيز الجودة وتطبيق أحدث ممارستها والسعي الدؤوب لتكون جميع الخطط والبرامج في أعلى مستويات الكفاءة، مواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.
وفي الختام، رفع شكره لولاة الأمر -حفظهم الله- على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما، والاهتمام بتطوير وتجويد الخدمات كافة لهذا الوطن المعطاء لكي ينعم أبناؤه بالراحة والاستقرار، فجزاهم الله عنا خير الجزاء، ويجعل ما يقومون به في موازين حسناتهم. انه ولي ذلك والقادر عليه.