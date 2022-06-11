"السديس" يطلق حملة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في عامها العاشر

أطلق الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم السبت، حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام ووكالتها لشؤون المسجد النبوي في عامها العاشر "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا"، بعنوان "الجودة والريادة في حسن الهداية وتميز الرفادة وكرم الوفادة".
وتهدف الحملة إلى إظهار الحفاوة بقاصدي الحرمين الشريفين على أكمل وجه، وتعظيم الاستفادة من التقنية الذكية وتعزيز رسالة الحرمين الشريفين وإيصالها للعالم أجمع.
وأكد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ "السديس"، حرص الرئاسة على الاستعداد المبكر لموسم الحج هذا العام بخطط مكثفة.
وقال: إن الرئاسة والوكالة تعملان لتمكين ضيوف الرحمن من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة وسكينة وهدوء، وتوفير الأجواء التعبدية الآمنة والصحية لقاصدي الحرمين الشريفين، والحرص على توجيههم بالحكمة والموعظة الحسنة، والتأكد من جاهزية جميع الخدمات على الوجه الذي يتطلع إليه ولاة الأمر- حفظهم الله-.
وأضاف الشيخ "السديس"، أن الحملة تُعنى بهدفين رئيسين من خلال رؤية تحقق الريادة والتميز في خدمة ضيوف الرحمن وزائري المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي: حُسن الوفادة للقاصدين، وحُسن الهداية للعالمين.
ونوه إلى أن بلاد الحرمين الشريفين؛ حققت الريادة في هذا المجال وسط منظومة من الخدمات المتكاملة يؤديها أبناء هذه البلاد المباركة بكل فخر وشرف واعتزاز.
كما أكد ضرورة تكامل منظومة الخدمات والمحافظة على النجاحات السابقة، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لصنع قصص النجاح وتحقيق نقلات نوعية في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين.
وأشار إلى أن القيادة الرشيدة تبذل قصارى جهدها لتوفير أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي، سائلًا المولى الله عز وجل، أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله ورعاهما - لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل ما يقدمانه في خدمة ضيوف الرحمن في موازين حسناتهما.