"السديس" يطلق حملة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في عامها العاشر

وأشار إلى أن القيادة الرشيدة تبذل قصارى جهدها لتوفير أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي، سائلًا المولى الله عز وجل، أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله ورعاهما - لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل ما يقدمانه في خدمة ضيوف الرحمن في موازين حسناتهما.