"السراء والضراء" في سورة "آل عمران" فُهِمَت خطأ.. فما المقصود؟

ففي الآية 134 من سورة "آل عمران" يقول الرب تبارك وتعالى: {ٱلَّذِینَ یُنفِقُونَ فِی ٱلسَّرَّاۤءِ وَٱلضَّرَّاۤءِ وَٱلۡكَـٰظِمِینَ ٱلۡغَیۡظَ وَٱلۡعَافِینَ عَنِ ٱلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ یُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِینَ}، يظن بعض الناس أن معنى السراء أي بالسر، والصواب أن معنى بالسراء أي باليسر، والضراء أي العسر، فينفقون أموالهم بالعسر واليسر وبالشدة والرخاء، وهذا وصف للمتقين الذين أعد ﷲ لهم جنة عرضها السموات والأرض، فقال: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين}، وكان أول وصف للمتقين أنهم ينفقون أموالهم في اليسر والعسر، جعلنا ﷲ وإياكم منهم، والله أعلم.