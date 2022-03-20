"السعدون" تطرح مزاد "جوهرة الريان" على عدد من الأصول العقارية المتنوعة بالعاصمة الرياض

ولا تزال شركة السعدون العقارية رائدة في مجال بيع العقارات بطرحها مجموعة من العقارات المميزة والمتنوعة عبر مزاداتها التي تقيمها بمدينة الرياض؛ حيث تحرص على ما يُقدَّم في هذه المزادات وفق الآليات المعمول بها والضوابط والأنظمة.