"السعدون" تطرح مزاد "جوهرة الريان" على عدد من الأصول العقارية المتنوعة بالعاصمة الرياض

تطرح شركة "السعدون" العقارية، نهاية الشهر الجاري، مجموعة من الأصول العقارية المتنوعة للبيع بمدينة الرياض؛ وذلك بالمزاد العلني "مزاد جوهرة الريان"، الذي يضم العمائر التجارية والفلل السكنية والأراضي السكنية والتجارية والورش التجارية وغيرها.
ولا تزال شركة السعدون العقارية رائدة في مجال بيع العقارات بطرحها مجموعة من العقارات المميزة والمتنوعة عبر مزاداتها التي تقيمها بمدينة الرياض؛ حيث تحرص على ما يُقدَّم في هذه المزادات وفق الآليات المعمول بها والضوابط والأنظمة.
وتقيم "السعدون"، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرارٍ من محكمة التنفيذ في الرياض، مزادها العلني -مزاد جوهرة الريان- بيع أراضٍ "تجارية- سكنية- ورش" بمدينة الرياض؛ وذلك يوم الأربعاء المقبل 23 / 3 / 2022م، عند الساعة الرابعة عصراً بقاعة "بانوراما للمؤتمرات".