السعودية الرابعة عالميًّا.. هذه أفضل 5 دول في العالم لبدء الأعمال التجارية

ويقيّم التقريرُ ظروفَ رواد الأعمال في 50 دولة حول العالم، وقدرتهم على تعزيز أعمال تجارية جديدة، مع توفر 13 شرطًا ضروريًّا لمنظومة ريادة الأعمال مثل تمويل الأعمال، والوصول إلى رأس المال الأوليّ وسياسات حكومية داعمة، والضرائب وبرامج الأعمال الحكومية، وتعليم إدارة الأعمال على جميع المستويات، وثقافة التشجيع والبنية التحتية التجارية.