السعودية الرابعة عالميًّا.. هذه أفضل 5 دول في العالم لبدء الأعمال التجارية

السعودية الرابعة عالميًّا.. هذه أفضل 5 دول في العالم لبدء الأعمال التجارية
كشف تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM)، وهو تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن السعودية والإمارات من أفضل خمس دول لبدء النشاط التجاري في عام 2022، وهما متقدمتان على أمريكا وبريطانيا واليابان والعديد من الدول الأوروبية.
ويقيّم التقريرُ ظروفَ رواد الأعمال في 50 دولة حول العالم، وقدرتهم على تعزيز أعمال تجارية جديدة، مع توفر 13 شرطًا ضروريًّا لمنظومة ريادة الأعمال مثل تمويل الأعمال، والوصول إلى رأس المال الأوليّ وسياسات حكومية داعمة، والضرائب وبرامج الأعمال الحكومية، وتعليم إدارة الأعمال على جميع المستويات، وثقافة التشجيع والبنية التحتية التجارية.
وحلّت الإمارات في المرتبة الأولى كأفضل مكان لبدء عمل جديد في عام 2022 بمعدل 6.8، وجاءت السعودية في المرتبة الرابعة بمعدل 6.1؛ في حين جاءت أمريكا في المرتبة 11 بمعدل 5.3، وبريطانيا في المرتبة 18 بمعدل 4.9، واليابان في المرتبة 23 بمعدل 4.7.
أفضل 5 دول في العالم لبدء الأعمال التجارية:
1- الإمارات
2- هولندا
3- فنلندا
4- السعودية
5- ليتوانيا