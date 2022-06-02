السعودية تحصد جائزة القمة العالمية للمعلومات.. ما الذي تعرفه عنها؟

وشملت نسخة المنتدى هذا العام عدداً من المسارات لاستعراض تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخدمة فئات سكانية محددة. وتشمل المسارات: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الشباب، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعميم مراعاة المنظور الجنساني، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيات الناشئة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق الرفاه والسعادة والسلام، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخدمة كبار السن، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الشعوب الأصلية والثقافات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل البلدان النامية والأقل نموًا، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الرياضة.