السعودية تحصد جائزة القمة العالمية للمعلومات.. ما الذي تعرفه عنها؟

لاقت الجهود السعودية الكبيرة نحو التحول الرقمي الشامل وصولاً إلى مفهوم "الحكومة الذكية"، التقدير الدولي المناسب، بعد أن حصلت المملكة على جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات "WSIS 2022" التي يمنحها الاتحاد الدولي للاتصالات، كما حصلت على 4 شهادات تميز؛ نظير تميز مشروعاتها الابتكارية الحكومية.
وعلى الرغم من قوة المنافسة على الجائزة التي شهدت 360 ابتكاراً عالمياً منافساً، إلا أن الفوز جاء من نصيب المملكة عن بوابة "نما" المقدمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث ارتفع بذلك مجموع الجوائز التي تحصلت عليها المملكة منذ إطلاق الجائزة في عام 2012 إلى 12 جائزة.
فيما جاء حصول المملكة على 4 شهادات تميز في القمة العالمية؛ وذلك لتميز مشروعاتها الابتكارية الحكومية، ومنها مشروع "منصة اختبار" المقدمة من وزارة التعليم عن فئة الوصول إلى المعلومات والمعرفة، وبرنامج "تطوير القدرات الحكومية الرقمية" المقدم من هيئة الحكومة الرقمية عن فئة بناء القدرات، و"تحدي الأمن السيبراني" المقدم من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن فئة بناء الثقة والأمن في استخدام تقنية المعلومات والاتصالات، و"مشروع مركز دعم تطوير الأعمال"، المقدم من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن فئة العلوم الإلكترونية.
ورفع ذلك الإنجاز الجديد مجموع شهادات التميز التي حصلت عليها المملكة إلى 30 شهادة تميز منذ انضمامها للاتحاد الدولي للاتصالات، ما يمنح دفعة قوية لقطاع الاتصالات ومشروع التحول الرقمي الذي يحظى بدعم القيادة الرشيدة، وإشراف مباشر من سمو ولي العهد، ويعزز ذلك من تسريع التحول الرقمي وتمكينه، وتحقيق كثير من الإنجازات الوطنية الرقمية من خلال منظور وطني رقمي.
يُمثل منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات أكبر تجمع سنوي في العالم لمجتمع "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية"، ويوفر منصة للتعاون وتبادل المعلومات بين أصحاب المصلحة المتعددين، ولتنفيذ خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات لضمان الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها قوةً محركةً ودافعةً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وجاء منتدى هذا العام تحت شعار "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الرفاه والشمول والقدرة على الصمود: تعاون القمة العالمية لمجتمع المعلومات من أجل تسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وشملت نسخة المنتدى هذا العام عدداً من المسارات لاستعراض تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخدمة فئات سكانية محددة. وتشمل المسارات: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الشباب، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعميم مراعاة المنظور الجنساني، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيات الناشئة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق الرفاه والسعادة والسلام، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخدمة كبار السن، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الشعوب الأصلية والثقافات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل البلدان النامية والأقل نموًا، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الرياضة.
كما ضم المنتدى مجموعة متنوعة من الفعاليات، بما في ذلك حفل جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2022، وحفل جوائز الابتكار لضمان تمتع كبار السن بحياة صحية، ومسابقتين هما: هاكاثون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للغات السكان الأصليين، وهاكاثون تصميم مستقبل مستدام باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما شمل المنتدى أيضاً مبادرات خاصة وندوات وحلقات نقاش تضم كبار الشخصيات والمسؤولين والشخصيات البارزة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.