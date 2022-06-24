السعودية تعلّق استيراد منتجات "كيندر" من مصنع بلجيكي

قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، فرض تعليق -مؤقت- على استيراد منتجات كيندر من مصنع أرلون (Arlon) في بلجيكا، لحين اكتمال العملية التصحيحية التي تلبي جميع لوائح ومتطلبات سلامة الاغذية، وثبوت سلامة المصنع البلجيكي؛ وذلك كإجراءٍ احترازي لضمان سلامة الغذاء.
جاء هذا القرار بعد أن حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في 7 ابريل الماضي من تشغيلتين لمنتج شوكولاتة (Kinder Surprise Maxi) للعلامة التجارية كيندر (Kinder) من انتاج دولة بلجيكا؛ وذلك بسبب احتمالية تلوّثه ببكتيريا السالمونيلا.
وأوضحت الهيئة في ذلك الوقت أن مركز الإنذار السريع تلقى بلاغاً عن تلوّث منتج شوكولاتة (Kinder Surprise Maxi) بارقام تشغيلات تشمل (L004L03--- و L005L03-AD) بتاريخ انتهاء 11-2022م.
ومنحت وكالة سلامة الأغذية البلجيكية (AFSCA) شركة فيريرو، المنتجة لشوكولاتة بيضة كيندر، الأسبوع الماضي ، تصريحاً مشروطًا لمدة ثلاثة أشهر لاستئناف الإنتاج في منشأتها التي ضربتها السالمونيلا في مدينة أرلون.
وستصدر الوكالة تفويضاً تشغيلياً كاملاً بعد فترة الأشهر الثلاثة، وخلال هذه الفترة، سيتم تحليل المواد الخام، وكذلك كل دفعة من المواد الغذائية المنتجة.
وفي حال كانت نتائج التحاليل متوافقة مع متطلبات الأغذية والسلامة؛ سيتم السماح للشركة بإعادة طرح المنتج في الأسواق.
يُذكر أن الاغذية الملوّثة ببكتيريا "السالمونيلا" تسبّب، في أغلب الحالات، الحمّى والصداع والقيء والغثيان وتشنجات البطن والإسهال.