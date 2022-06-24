السعودية تعلّق استيراد منتجات "كيندر" من مصنع بلجيكي

قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، فرض تعليق -مؤقت- على استيراد منتجات كيندر من مصنع أرلون (Arlon) في بلجيكا، لحين اكتمال العملية التصحيحية التي تلبي جميع لوائح ومتطلبات سلامة الاغذية، وثبوت سلامة المصنع البلجيكي؛ وذلك كإجراءٍ احترازي لضمان سلامة الغذاء.