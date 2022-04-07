"السعودية للأبحاث والإعلام" تعلن عن مقرها الجديد في مركز الملك عبدالله المالي "كافِد" بالرياض

وفي هذا السياق، قالت الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام – (SRMG)، جمانا راشد الراشد: "رؤيتنا أن يكون مقر المجموعة الجديد في كافِد داعمًا لخلق تجمع إعلامي تقني عالمي في المركز بشكل خاص وفي مدينة الرياض بشكل عام، حيث سيوفر مقر المجموعة نقطة جذب لكل من هو مبدع، وذلك من خلال توفير الإمكانات والفرص الوظيفية في أكثر من 30 منصة في جميع التخصصات والمجالات، شاملة صناعة المحتوى والصحافة والإنتاج والإخراج والكتابة وصناعة الفعاليّات وغيرها".